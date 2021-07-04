Ой, як це мило

Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, здивувала милим відео з Микитою Алексєєвим

Як передає Politeka.net, кадри з музичного фестивалю Atlas weekend артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Підготовка до Заходу вже йде повним ходом і музиканти виходять на сцену, щоб прорепетирувати свої виступи.

Саме по дорозі до мікрофона між Алексєєвим і Зарицькою стався зоровий контакт.

"Микита Алексєєв... Дивіться, яка дитина. І він проходить саундчек. Моя буба...",- говорила Олександра на відео, знімаючи вихід Микити на сцену.

У відповідь Алексєєв відправив співачці повітряний поцілунок, чим трохи її збентежив.

Відзначимо, що Atlas Weekend friends Edition 2021 стартує 5 липня і триватиме до 11 липня. Фестиваль пройде на добре знайомій локації ВДНГ.

На заході виступить безліч українських зірок: Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MELOVIN, Настя Каменських, MOZGI, «Друга Ріка», Сергій Бабкін і багато інших відомих артистів.

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