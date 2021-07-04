Українців чекає несподіваний склад у шоу "Звана вечеря"
Як передає Politeka.net, анонс нового сезону з'явився в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Вас чекають незвичайні і зіркові господарі, які будуть дивувати не тільки своїми кулінарними талантами і гостинністю, а й креативом, пікантними розвагами і епатажем!",- йдеться в повідомленні.
І дійсно, з цим важко посперечатися, оскільки в шоу візьме участь учасник балету Вєрки Сердючки.
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Крім того, на звану вечерю запросить і Олександр Кривошапко, який став справжньою зіркою після шоу талантів "Х-Фактор".
Зазначимо, що новий випуск кулінарного шоу українці зможуть побачити вже 19 липня.
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