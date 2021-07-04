Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, з'явилася на вулиці в досить сміливому вигляді

20-річна родичка відомої співачки вчиться і працює в США, повідомляє Politeka.net. Соня бере участь в різних зйомках, в тому числі, постаючи в сміливих образах.

Цього разу модель з'явилася на вулиці в сміливому чорному топі, який підкреслив її форми. Завдяки довжині увагу привертав плоский живіт і тонка талія.

Джинси на високій посадці були вільні, але виглядали стильно. Завершили образ Євдокименко різні аксесуари, в тому числі, рожеві окуляри.

"Денім - завжди хороша ідея", - написала Соня.

Публікація зібрала за 15 хвилин зібрала сотні лайків.

"Красотулька🔥", " який у тебе зріст?", "Красуня!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Соня Євдокименко з дитинства займається модельною кар'єрою. Вже в шкільному віці внучка Ротару була обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.е

Крім того, дівчина займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

Соня вважає, в будь-яких справах їй допомагає завзятість і цілеспрямованість, які, за словами красуні, дісталися їй у спадок від бабусі. Тому з таким характером вона може домогтися, чого захоче.

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