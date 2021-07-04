Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, з'явилася на вулиці в досить сміливому вигляді
20-річна родичка відомої співачки вчиться і працює в США, повідомляє Politeka.net. Соня бере участь в різних зйомках, в тому числі, постаючи в сміливих образах.
Цього разу модель з'явилася на вулиці в сміливому чорному топі, який підкреслив її форми. Завдяки довжині увагу привертав плоский живіт і тонка талія.
Джинси на високій посадці були вільні, але виглядали стильно. Завершили образ Євдокименко різні аксесуари, в тому числі, рожеві окуляри.
"Денім - завжди хороша ідея", - написала Соня.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Дружина Андрія Шевченка блиснула фігурою в бікіні, показавши фото з різницею в 15 років: "Зовсім не змінилася"
Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, який старший за неї на 22 роки: "Зустрічали на двоповерховому катері"
Горе потрясло сім'ю Меган Маркл, що залишилася з двома дітьми без принца Гаррі: "Був хорошою людиною..."
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Публікація зібрала за 15 хвилин зібрала сотні лайків.
"Красотулька🔥", " який у тебе зріст?", "Красуня!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Соня Євдокименко з дитинства займається модельною кар'єрою. Вже в шкільному віці внучка Ротару була обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.е
Крім того, дівчина займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.
Соня вважає, в будь-яких справах їй допомагає завзятість і цілеспрямованість, які, за словами красуні, дісталися їй у спадок від бабусі. Тому з таким характером вона може домогтися, чого захоче.
Нагадаємо, внучка Ротару в "дірявому" топі вразила формами на прогулянці
А ще Politeka писала, що 20-річна внучка Ротару залишила сорочку нарозхрист
Також Politeka повідомляла, що 20-річна внучка Ротару засвітила кожен вигин у неймовірно тонкій сукні