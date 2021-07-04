Дівчата з "Холостяка 11" вирушили на теплий спільний відпочинок на Закарпатті під час відпустки

Дівчата з останнього шоу "Холостяк 11", в якому головним героєм був Михайло Заливако, вирушили на спільний відпочинок. Схоже, деякі з конкуренток після проекту дуже здружилися, в тому числі Джессіка і Розалі.

Дівчата вирішили виїхати на відпочинок разом, де добре проводять час, влаштовують спільні фотосесії і дивують модними образами. Про свою подорож встигла висловитися Розалі:

"#singusong я на Закарпатті вже вдруге за останні 3 місяці і що хочу відзначити? Перший раз я трохи побоювалася їхати, тому що ходять в телевізорі чутки, що донецьких на заході України не чекають.

Другий раз я приїхала як додому. Тому що такі тут люди - гостинні і милі, до душі. Тому знайте-це все розмови злих і не дуже дотепних людей. Спасибі, Джессі - як відкриють кордони поїдемо на Донбас арену і до Моєї бабусі 💃 😘 @antoniajessica» - написала Розалі.

"Яка краса, прекрасно; боже, це так мило; красуні разом тримаються; ти моя пташка; добре виглядаєте, Розалі😍; красуня❤️ Розалі❤️; тебе завжди рада тут бачити котик 🧡 з нетерпінням чекаю поїздку на схід 🤗».

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