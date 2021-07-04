Девушки из "Холостяка 11" отправились на теплый совместный отдых на Закарпатье во время отпуска

Девушки из последнего шоу «Холостяк 11», в котором главным героем был Михаил Заливако, отправились на совместный отдых. Похоже, некоторые из конкуренток после проекта очень сдружились, в том числе Джессика и Розали.

Девушки решили уехать на отдых вместе, где хорошо проводят время, устраивают совместные фотосессии и удивляют модными образами. О своем путешествии успела высказаться Розали:

«#singusong Я на Закарпатье уже второй раз за последние 3 месяца и что хочу отметить? Первый раз я немного опасалась ехать, потому что ходят в телевизоре слухи, что донецких на западе Украины не ждут.

Второй раз я приехала как домой. Потому что такие здесь люди - гостеприимные и милые, по душе. Поэтому знайте - это все разговоры злых и не очень остроумных людей. Спасибо, Джесси - как откроют границы поедем на Донбасс арену и к моей бабушки 💃😘 @antoniajessica» - написала Розали.

«Какая красота, прекрасно; боже, это так мило; Красотки вместе держатся; Ты моя птичка; Хорошо выглядите, Розали 😍; Красавица❤️ розали❤️; Тебя всегда рада здесь видеть котик 🧡 С нетерпением жду поездку на восток 🤗».

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