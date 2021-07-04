Популярна українська співачка Тіна Кароль опинилася в шафі у молодого блогера
Відповідне відео з'явилося на сторінці Олега Машуковського в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Ти мене зводиш з розуму", - йдеться в підписі.
У кадрі зірка Instagram і тіктокер Олег Машуковський спочатку відкриває холодильник і чує популярний трек Тіни Кароль «Красиво». Теж саме відбувається, коли Олег готує собі сніданок і відкриває електрочайник.
Далі Машуковський підходить до шафи і при відкритті дверей бачить саму співачку Тіну Кароль, яка наспівує слова з приспіву «Зводить мене з розуму».
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Блогер вирішує, що він рушив мізками.
У коментарях люди не залишилися байдужими і почали бурхливо обговорювати побачене.
"Готова обидві нирки продати за такий співаючий шафа 🛐 🛐 🛐 ",
"Соскільки років Тіні Кароль... Якби я не знала її, подумала б що це дівчинка років 17",
"Я три шафи відкрила вдома у себе-Тіни ніде немає!!! У чому секрет??",
" Няшка симпатяжка моя ❤️", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня.
А ще Politeka писала, що Кароль в напівпрозорій сукні влаштувала сеанс спокушання, звиваючись на підлозі.
Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в шкіряному вбранні полоскотала нерви чоловіків, присівши на велике ліжко.