Популярна українська співачка Тіна Кароль опинилася в шафі у молодого блогера

Відповідне відео з'явилося на сторінці Олега Машуковського в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Ти мене зводиш з розуму", - йдеться в підписі.

У кадрі зірка Instagram і тіктокер Олег Машуковський спочатку відкриває холодильник і чує популярний трек Тіни Кароль «Красиво». Теж саме відбувається, коли Олег готує собі сніданок і відкриває електрочайник.

Далі Машуковський підходить до шафи і при відкритті дверей бачить саму співачку Тіну Кароль, яка наспівує слова з приспіву «Зводить мене з розуму».

Блогер вирішує, що він рушив мізками.

У коментарях люди не залишилися байдужими і почали бурхливо обговорювати побачене.

"Готова обидві нирки продати за такий співаючий шафа 🛐 🛐 🛐 ",

"Соскільки років Тіні Кароль... Якби я не знала її, подумала б що це дівчинка років 17",

"Я три шафи відкрила вдома у себе-Тіни ніде немає!!! У чому секрет??",

" Няшка симпатяжка моя ❤️", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня.

А ще Politeka писала, що Кароль в напівпрозорій сукні влаштувала сеанс спокушання, звиваючись на підлозі.

Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в шкіряному вбранні полоскотала нерви чоловіків, присівши на велике ліжко.