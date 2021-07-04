Популярная украинская певица Тина Кароль оказалась в шкафу у молодого блогера

Соответствующее видео появилось на странице Олега Машуковского в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Ты меня сводишь с ума», - говорится в подписи.

В кадре звезда Instagram и тиктокер Олег Машуковский сначала открывает холодильник и слышит популярный трек Тины Кароль «Красиво». Тоже самое происходит, когда Олег готовит себе завтрак и открывает электрочайник.

Далее Машуковский подходит к шкафу и при открытии двери видит саму певицу Тину Кароль, которая напевает слова из припева «Сводит меня с ума».

Блогер решает, что он тронулся мозгами.

В комментариях люди не остались равнодушными и принялись бурно обсуждать увиденное.

"Готова обе почки продать за такой поющий шкаф 🛐🛐🛐",

"Сколько лет Тине Кароль... Если бы я не знала ее, подумала бы что это девочка лет 17",

"Я три шкафа открыла дома у себя - Тины нигде нет!!! В чем секрет??",

" Няшка симпатяжка моя ❤️", - пишут в сети.

Напомним, что полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца.

А еще Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном платье устроила сеанс соблазнения, извиваясь на полу.

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать.