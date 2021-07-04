Популярная украинская певица Тина Кароль оказалась в шкафу у молодого блогера
Соответствующее видео появилось на странице Олега Машуковского в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
«Ты меня сводишь с ума», - говорится в подписи.
В кадре звезда Instagram и тиктокер Олег Машуковский сначала открывает холодильник и слышит популярный трек Тины Кароль «Красиво». Тоже самое происходит, когда Олег готовит себе завтрак и открывает электрочайник.
Далее Машуковский подходит к шкафу и при открытии двери видит саму певицу Тину Кароль, которая напевает слова из припева «Сводит меня с ума».
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Блогер решает, что он тронулся мозгами.
В комментариях люди не остались равнодушными и принялись бурно обсуждать увиденное.
"Готова обе почки продать за такой поющий шкаф 🛐🛐🛐",
"Сколько лет Тине Кароль... Если бы я не знала ее, подумала бы что это девочка лет 17",
"Я три шкафа открыла дома у себя - Тины нигде нет!!! В чем секрет??",
" Няшка симпатяжка моя ❤️", - пишут в сети.
Напомним, что полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца.
А еще Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном платье устроила сеанс соблазнения, извиваясь на полу.
Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать.