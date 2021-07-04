Відома українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою в Україні, показала талант доньки
Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою українською співачкою, адже красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У пари є дві дочки-Мірабелла і Арабелла. Красуня вирішила показати в Instagram, як Арабелла вміє грати на синтезаторі.
На кадрах дівчинка сиділа за інструментом, повністю сконцентрувавшись на грі. Малятку навіть трошки допомогли, а в кінці дівчина засоромилася перед камерою.
"Арабелла-вчимося грати Френка Сінатру" Strangers in the night", - написала Камалія під кадрами.
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Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Яка розумниця Малятко", " чудові дівчатка у Вас Камалія!Нехай будуть здорові і щасливі!", "Розумничка","розумничка, мурашки по шкірі".
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