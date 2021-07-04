Дружина Дмитра Монатика Ірина продемонструвала бездоганне почуття стилю під час поїздки в Париж
Як передає Politeka.net, дружина популярного співака, з яким вже тривалий час у шлюбі, вийшла на балкон з видом на Ейфелеву вежу в стильному вбранні.
На ній було надіто чорне мереживне бюстьє, широкі штани на гумці і з високою талією, а наверх вона накинула жакет пудрого кольору.
Свій образ вона поєднала з масивними черевиками на шнурівці і сонцезахисними окулярами.
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Ірина розпустила світле волосся з рудуватим відтінком по плечах. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Жінка підкреслила очі тушшю і нафарбувала губи нюдовою помадою.
Фотографію з Парижа вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Фолловери залишилися задоволені від побаченого. Свої коментарі вони залишають під знімком.
"Які дві неймовірні красуні в кадрі - 👸 🏽 і🗼", - очевидно натякаючи на відображення у вікні, написала одна з передплатниць.
"Вау, як красиво 😍❤️🔥
Іриша, ви чудові💐", - зазначила ще одна.
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