Відома співачка Таїсія Повалій заспівала композицію українською мовою
Таїсія Повалій давно живе і працює в Росії, але регулярно відвідує Україну, пише Politeka.net. Також виконавиця співає композиції українською мовою.
Зокрема на одному з телеканалів 3 липня показали концерт артистки, на якому вона виконала "Пісню про матір". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Ведучі розповіли, що Повалій разом з сім'єю з дитинства співала народні композиції. Мама зірки хотіла стати артисткою, але після війни їх сім'я жила дуже важко, виїхати з села в місто було нереально, так, що мрія матері Таїсії не збулася, зате завдяки матері збулася мрія Повалій, яка вступила в музичне училище, і в підсумку стала артисткою.
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"Місце зустрічі - "Пісня про матір". Спасибі вам, мої рідні шанувальники, за високі рейтинги і за увагу до моєї творчості!!!😍❤️ ...🙏🔥🌟🌈✨😇🌺🌞💫♾ З глибокою повагою, завжди Ваша Таїсія Повалій! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала Повалій.
"Зворушливо 😭 💔 Таю, ви неперевершена✨", "Це моя улюблена !!! ❤❤ ❤ Сльози відразу котяться ...Дивовижна пісня !!! СПАСИБІ!!!🙌 🙌 🙌 ", "Як завжди шедеврально! 👏 👏 👏 Спасибі, чарівна Чарівниця наша! 🌹 ",- прокоментували користувачі Мережі.
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