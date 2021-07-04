Известная певица Таисия Повалий спела композицию на украинском языке
Таисия Повалий давно живет и работает в России, но регулярно посещает Украину, пишет Politeka.net. Также исполнительница поет композиции на украинском языке.
В частности на одном из телеканалов 3 июля показали концерт артистки, на котором она исполнила "Пісню про матір". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Ведущие рассказали, что Повалий вместе с семьей с детства пела народные композиции. Мама звезды хотела стать артисткой, но после войны их семья жила очень тяжело, выехать из села в город было нереально, так, что мечта матери Таисии не сбылась, зато благодаря матери сбылась мечта Повалий, поступившей в музыкальное училище, и в итоге ставшей артисткой.
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"Место встречи - "Пісня про матір". Спасибо вам, мои родные поклонники, за высокие рейтинги и за внимание к моему Творчеству!!!😍❤️... 🙏🔥🌟🌈✨😇🌺🌞💫♾ С глубоким Уважением, всегда Ваша Таисия Повалий! ❤️❤️❤️", - написала Повалий.
"трогательно 😭💔 Тая, вы непревзойденная ✨", "Это моя любимая !!! ❤❤❤Слёзы сразу катятся ...Изумительная песня !!! СПАСИБО !!!🙌🙌🙌", "Как всегда шедеврально! 👏👏👏 Спасибо, Чарующая Волшебница наша! 🌹", - прокомментировали пользователи сети.
Напомним, Повалий разнесли в Сети, увидев ее лицо крупным планом после пластики
Как сообщала Politeka, Повалий показала себя до пластических операций с маленьким сыном на руках
Также Politeka писала, что Повалий с "новым" лицом и в ярком платье передала привет из жаркого Киева