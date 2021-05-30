Известная певица Таисия Повалий появилась в желтом платье

Исполнительница завоевала любовь публики, благодаря своему многолетнему творчеству, пишет Politeka.net. 56-летняя артистка начинала свой творческий путь с раннего детства.

В шесть лет Повалий уже гастролировала в составе детского ансамбля и заработала свои первые деньги. Далее последовали различные конкурсы, в которых звезда занимала почетные места.

По сей день артистка занимается творчеством, а также находит время на соцсети. На Инстаграм певицы подписана 261 тысяча человек.

В новом посте артистка показала, как сейчас выглядит после пластики. Таисия позировала в желтом платье с бусами на шее. Волосы звезды развеял ветер, а сама она улыбалась.

"Любимые мои, желаю прекрасных выходных! ❤️❤️❤️", - написала артистка.

За 11 часов публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев:

"Красоточка вы наша❤️", "Божественно красива! 😍 Фото в сторис чем-то напоминает фотографии давних лет, все такая же цветущая, красивая и очень милая!!! 🔥🔥🔥", "Богиня! Просто Богиня! 💐👑💖 Что ещё сказать", "Спасибо, Чарующая Волшебница! ❤️ И вам тоже! 🙂✨💯", "Красотка офигенная🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 Спасибо за Красоту🙏 Люблю❤❤❤😍😍😍", "Как вам идёт море😍 красота👏👏👏", "И вам, Таисия ,хорошего отдыха и прекрасных выходных!!!Пусть водичка будет теплее с каждым днем!!!🥰🥰🥰😘", "Какая Вы красавица! Благодарю, за то, что каждый день Ваше творчество передаёт позитив и любовь! Будьте счастливы ❤️❤️❤️", "Вы немного притормозите с пластикой, старейте мудро", "Мама Мия, где ж та красота? Была очарована красотой Повалий и? Пугачева сумела сохранить свои черты лица при всей своей пластике, а вы - нет. Печалька, ваше право".

Напомним, в одном из интервью Таисия Повалий признавалась, что упругость кожи ей помогает поддерживать малоинвазивная подтяжка лица и инъекции гелей на основе гиалуроновой кислоты для коррекции носогубных складок.

Напомним, 56-летняя артистка Таисия Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться".

Как сообщала Politeka, 56-летняя певица Таисия Повалий с молодым продюсером заинтриговала поклонников новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!".

Также Politeka писала, что 56-летняя артистка Таисия Повалий в прозрачном балахоне напугала очередным преображением: "Что с правым глазом?".