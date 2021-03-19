Певица Таисия Повалий в погоне за молодостью и красотой, видимо, уже не может остановиться

Как передает Politeka.net, 56-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, которым заинтриговала публику (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Таисия предстала за рулем авто в серой дутой курточке и черном шарфе. Звезда крупным планом показала лицо с легким макияжем. Примечательно, что Повалий не выглядит на свой возраст. Ее внешность многие годы является горячей темой для споров. В частности, фанаты не устают обсуждать метаморфозы, которые постоянно происходят с их любимицей.

Шикарной блондинке с безупречным овалом лица и с каждым годом все более утонченными чертами, скорее всего, очень повезло с пластическим хирургом.

Ранее в интервью она признавалась, что упругость кожи ей помогает поддерживать малоинвазивная подтяжка лица и инъекции гелей на основе гиалуроновой кислоты для коррекции носогубных складок.

Судя по всему, Таисия не собирается останавливаться и уже задумала следующие манипуляции со внешностью:

"Приветики всем! Любимки мои!🥰🥰🥰Вот сижу все это время после выхода альбома и думаю, ну что же в себе изменить? 🤣🤔😱 #повалий #таисияповалий #povaliy #повалій", - обратилась к пользователям звезда.

"Любименькая моя, ничего в себе не меняй! Душа и внешность твои уникальны!!!! ❤️"; "Приветик. Тая - вы лучшая!!!👏"; "ничего менять не надо! Королева! 😘"; "Самые красивые глаза! ❤️ ничего! Вы и так лучшая!"; "Ничего менять не надо, мы Вас очень любим такая какая Вы есть!!!❤️ Таечка, все прекрасно, внешность просто шикарная!!!😍"; "Таечка, дорогая, вы - идеальная! Ничего не делайте. Вы итак супер!"; "Хитренькие глазки какие. Что Вы, Таечка, задумали?😜Вы у нас одна такая!Красивая, талантливая и уникальная❤️", - отреагировали в Сети на заявление артистки.

Напомним, 56-летняя Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться"

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