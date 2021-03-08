Певица Таисия Повалий удивила новым образом

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Повалий довольно часто экспериментирует со своей внешностью, чем удивляет своих поклонников. Дело доходит до того, что певицу временами просто не узнать.

Пластические хирурги отмечают, что Повалий сделала подтяжку век и, возможно, подкорректировала нижнюю губу.

Специалисты подчёркивают, что трансформации певицы заметны, поскольку теряется естественность и она выглядит не очень натурально.

На этот раз певица решила похвастаться перед поклонниками своим новым нарядом, но нарвалась на критику.

В комментариях под постом украинцы как восторгались, так и осуждали внешность и образ Повалий.



"Милая, что за наряд. Тебе не идет. У тебя всегда такие шикарные наряды", " Кризис старческого возраста", "Вы стебаетесь, где вы таких балахонов накутали на себя, Хелоуин ещё не скоро", "Вы прекрасны во всех нарядах, но в этом - вроде, беременная. С праздником Вас и маму!", - писали в комментариях под постом певицы.



Напомним, 56-летняя Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться"

Как сообщала Politeka, 56-летняя Повалий с молодым продюсером заинтриговала новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!"

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