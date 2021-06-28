Певица Таисия Повалий поделилась в сети архивным черно-белым фото с маленьким сыном на руках

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Таисия Повалий, которая в свои 56 лет увлеклась сохранением молодости, выложила в своем микроблоге в Instagram архивное фото. На снимке звезду можно увидеть еще совсем молодой, она недавно стала мамой и держит на руках маленького сына Дениса.

Похоже, именно так в молодости выглядела Таисия, еще до всех пластических операций, косметических процедур и большой славы. В подписи к фотографии артистка поздравила сына с его 38-летием.

"В этот день, ровно 38 лет тому назад я стала Мамой! Это божественное волшебство трогает меня до глубины души! Рождение новой жизни, продолжение рода – это величайшее чудо природы! Любимый мой сын, моя кровь и плоть! Желаю тебе быть счастливым, радоваться жизни и наполнять этот Мир светом! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!", - трепетно написала артистка.

Напомним, Повалий с "новым" лицом и в ярком платье передала привет из жаркого Киева: "У нас сегодня…".

Ранее Politeka сообщала, что Повалий похвасталась достижениями в РФ, певица не скрывает радости: "Спасибо любимым...".