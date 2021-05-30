Знаменитая украинская певица Таисия Повалий в сверкающем наряде показала, как старается для зрителей на сцене

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она показала отрывок из своего недавнего концерта, снятый одним из поклонников.

На видео певица исполняет песню «Черноглазая казачка». Для выступления Повалий выбрала элегантное черное платье с круглым декольте, расклешенными книзу рукавами и узорной блестящей вышивкой. Наряд выглядит очень торжественно.

Певица эмоционально исполняет песню, явно уделяя внимание не только пению, но и своим движениям.

«Спасибо, что снимаете на концертах!», - написала Повалий в подписи к кадрам.

В комментариях она уточнила, что очень любит, когда поклонники записывают ее номера и совсем не против этого.

Фанаты тут же отреагировали на ее пост.

«Очень надеюсь что ещё будут гастроли и сольники, ведь на них особая атмосфера царит! Тая, ведь это же все неповторимо и очень круто. Ваш голос можно слушать бесконечно», «Самая любимая», «Черноглазая казачка, это прекрасное произведение, какой у вас объемный тембр, а припев так вообще шикарно», «Шикарная, самая талантливая, одна из лучших», «Обожаю», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, Повалий разнесли в Сети, увидев ее лицо крупным планом после пластики и сравнили с Пугачевой: "Мама Мия...".

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