Певица Таисия Повалий получила престижную награду в РФ



Как передает Politeka.net, об этом певица сообщила на своей страничке в Instagram.

"Статуэтка Шансон за 2019 год у меня в руках! Ура! Спасибо любимым авторам Михаилу Гуцериеву и Виктории Коханой за прекрасную песню «Особенные слова»! Спасибо радио Шансон за важную награду", - эмоционально написала певица в посте.

Поклонники Повалий были восхищены не только достижением своей любимыцы, но и ее внешностью.



"Лучшая", "Королева", "Поздравляю! Вполне заслуженно", " Таечка, и мы Поздравляем!!! У Вас, что ни песня - хит! За каждую можно давать награду! Пусть и дальше судьба дарит Вам прекрасные песни, откликающиеся в сердцах людей!", "Поздравляю с наградой! Супер красивая, роскошная", - писали в комментариях под постом певицы.

Ранее 56-летняя артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она показала отрывок из своего недавнего концерта, снятый одним из поклонников.

Для выступления Повалий выбрала элегантное черное платье с круглым декольте, расклешенными книзу рукавами и узорной блестящей вышивкой. Наряд выглядит очень торжественно.

Певица эмоционально исполняет песню, явно уделяя внимание не только пению, но и своим движениям.

Напомним, Повалий разнесли в Сети, увидев ее лицо крупным планом после пластики и сравнили с Пугачевой: "Мама Мия...".

Как сообщала Politeka, Повалий с "новым" лицом и ярким макияжем озадачила поклонников: "Что хорошего? Вся в ботоксе!".

Также Politeka писала, что 56-летняя Повалий вся в красном доказала, что еще даст фору молодым: "Ради таких женщин как вы...".