Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка виховує трьох дітей, відверто розповіла українцям про своє особисте життя і про те, що її турбує

Наприкінці березня знаменитість стала мамою втретє у своєму житті. З тих пір Приходько вирішила відверто розповідати про труднощі, з якими вона стикається на тлі повсякденних турбот, на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, цього разу співачка звернулася в сторіз до інших українок, запропонувавши їм розповісти, що їх турбує. Одна з прихильниць, у свою чергу, задала те ж питання самій Приходько.

"Ну, ми ж дівчатка. Ми всі схожі. Тому те ж саме, що і у вас. І з чоловіком я лаюся, і за дітей я переживаю, і час кудись швидко летить і мені вже 34 ... Так, так само як і у вас!", - відверто зізналася Анастасія.

Все це вона розповідає, сидячи перед камерою в простому домашньому одязі і з повною відсутністю макіяжу на обличчі. Співачка вважає, що в будь-яких відносинах бувають і сварки і втома.

"Все просто і звичайно. Тому що треба бути справжнім. Кому потрібна ця штучність? Рано чи пізно вона розкривається як чиряк", - підсумувала свої міркування Приходько.

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