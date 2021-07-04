Відома українська ведуча і зірка "Фабрики Зірок-3" Тетяна Воржева кардинально змінила образ, здивувавши шанувальників новими кадрами

Після того як Таня вперше з'явилася на телебаченні, за нею закріпився «титул» української Анджеліни Джолі. Виною тому яскрава зовнішність красуні з пухкими губками. Втім, самій дівчині таке порівняння не дуже подобається, адже їй хочеться в першу чергу бути самою собою.

Останнім часом Воржева зосередилася на кар'єрі ведучої, раз у раз радуючи шанувальників новими кадрами в своєму Instagram. Як пише Politeka.net, на цей раз знаменитість вирішила показати фанатам свій новий образ.

У серії коротких відео Воржева показала себе з новим відтінком волосся: ведуча перетворилася на яскраву платинову блондинку.

"Всім привіт! Розповім, що відбувається. Ось такий ось у мене образ. Зараз я на знімальному майданчику. Зйомки тизера фільму або, можливо, це буде серіал...я поки Карти розкривати не буду, розповім просто про свого персонажа. А поки хочу дізнатися ваші версії, хто я", - звернулася до шанувальників Воржева.

Вона показала ближче свої очі, які також виявилися іншого відтінку.

"Ось такі лінзи у мене ... не зовсім людські", - додала ведуча.

Тетяна також запропонувала шанувальникам оцінити її новий стиль.

"Чи подобається такий мій образ?",- поцікавилася знаментость.

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