Українська співачка кримськотатарського походження Джамала вразила кадрами з концерту

Як повідомляє Politeka.net, знімками з виступу популярна виконавиця поділилася з фанатами на своїй сторінці в Instagram.

На них видно, що Джамала вийшла на сцену в оригінальному блискучому костюмі, частково декорованому блискучими паєтками. Цей наряд привернув увагу не тільки до фігури артистки, а й глибокого декольте.

Довге волосся було розпущене і пасмами майоріли на вітрі.

Видно, що при виконанні пісень Джамала вкладала в них свою душу.

У підписі співачка вирішила нагадати своїм шанувальникам про початок пісенного фестивалю, який пройде в українській столиці.

" Дощ ніби нагадувати ми про початок фестивального тижня в Києва 😜", - написала Джамала.

У коментарях вже відреагували на побачене.

"Скоро нові концерти😍 а мене накриває хвиля ностальгії за минулим в Одесі. Він реально був особливим❤️",

"Нереально класна",

" Тоді з вами було дуже-дуже затишно і тааак добре... Я тільки зараз дійшла до перегляду відео з концерту 😢 💗 сумно", - пишуть в мережі.

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