Українська співачка кримськотатарського походження Джамала вразила кадрами з концерту
Як повідомляє Politeka.net, знімками з виступу популярна виконавиця поділилася з фанатами на своїй сторінці в Instagram.
На них видно, що Джамала вийшла на сцену в оригінальному блискучому костюмі, частково декорованому блискучими паєтками. Цей наряд привернув увагу не тільки до фігури артистки, а й глибокого декольте.
Довге волосся було розпущене і пасмами майоріли на вітрі.
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Видно, що при виконанні пісень Джамала вкладала в них свою душу.
У підписі співачка вирішила нагадати своїм шанувальникам про початок пісенного фестивалю, який пройде в українській столиці.
" Дощ ніби нагадувати ми про початок фестивального тижня в Києва 😜", - написала Джамала.
У коментарях вже відреагували на побачене.
"Скоро нові концерти😍 а мене накриває хвиля ностальгії за минулим в Одесі. Він реально був особливим❤️",
"Нереально класна",
" Тоді з вами було дуже-дуже затишно і тааак добре... Я тільки зараз дійшла до перегляду відео з концерту 😢 💗 сумно", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Джамала звернулася до українців з несподіваним проханням
А аеще Politeka повідомляла, що Джамала в блискучому костюмі з паєтками вразила глибиною декольте
Також Politeka писала, що Джамала вбралася в сміливий костюм і викликала фурор на концерті в Одесі