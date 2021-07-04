У них в парі з цим непросто

Популярний український ведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов насмішив свою дружину Катерину Осадчу своїми уявленнями про правильний зріст партнерів у парі

Шоумен порадував шанувальників новим веселим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ньому Горбунов вирішив підняти тему зростання. Так, на фото він позує в мальовничому парку. Ведучий одягнений в стильний класичний костюм і стоїть поруч з незвичайною "супутницею". Так, над ним височить скульптура жінки, виконана з металевих частин. "Красуня" майже в два рази вище Горбунова. Можливо тому ведучий виглядає на фото не надто радісним.

"Люблю, коли всі одного зросту!", - написав Горбунов у підписі до фото.

Його дружина, ведуча Катерина Осадча, яка зараз чекає дитину , поставила під постом лайк, а також відповіла на нього емоджі, що сміються до сліз. Справа в тому, що в їх парі вона помітно вище. Згідно з інформацією в мережі, зріст Горбунова - 1,68 м, а зріст Осадчої – 1,8 м.

Шанувальники також не пройшли повз пост ведучого.

"Юра і Катя", "у вашому випадку", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна Осадча в новому образі поставила українців перед складним вибором.

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