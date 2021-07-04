Популярний український ведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов насмішив свою дружину Катерину Осадчу своїми уявленнями про правильний зріст партнерів у парі
Шоумен порадував шанувальників новим веселим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У ньому Горбунов вирішив підняти тему зростання. Так, на фото він позує в мальовничому парку. Ведучий одягнений в стильний класичний костюм і стоїть поруч з незвичайною "супутницею". Так, над ним височить скульптура жінки, виконана з металевих частин. "Красуня" майже в два рази вище Горбунова. Можливо тому ведучий виглядає на фото не надто радісним.
"Люблю, коли всі одного зросту!", - написав Горбунов у підписі до фото.
Його дружина, ведуча Катерина Осадча, яка зараз чекає дитину , поставила під постом лайк, а також відповіла на нього емоджі, що сміються до сліз. Справа в тому, що в їх парі вона помітно вище. Згідно з інформацією в мережі, зріст Горбунова - 1,68 м, а зріст Осадчої – 1,8 м.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Літак зазнав аварії, що відомо про жертви: перші кадри трагедії
Полякова в купальнику притулилася до своєї подружки: "Приїхали з моєю кумушкою на роботку"
Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, який старший за неї на 22 роки: "Зустрічали на двоповерховому катері"
Тіна Кароль у вбранні за майже 16 тисяч засвітила інтер'єр свого особняка: "Господи Боженьки"
Шанувальники також не пройшли повз пост ведучого.
"Юра і Катя", "у вашому випадку", "вогонь", - пишуть люди.
Нагадаємо, вагітна Осадча в новому образі поставила українців перед складним вибором.
Як повідомляла Politeka, Горбунов з сином насмішили Осадчу, погосподарювавши на кухні, кадри.
Також Politeka писала, що Горбунов зібрав Потапа та інших зіркових сусідів у себе вдома.