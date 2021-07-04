Син популярної української співачки Тіни Кароль зворушливо підтримав майбутній проект своєї мами, кадри із закулісся якого з'явилися в мережі

В даний момент Кароль готується вразити шанувальників видовищним виступом на одному з найбільших європейських фестивалів. А поки співачка відточує свої номери до бездоганності, її 12-річний син Веніамін Огір вирішив підтримати маму. Відео з хлопчиком з'явилося на фан-сторінці Кароль в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Веня вже давно навчається у Великобританії, проте зараз він приїхав в Україну, щоб побути поруч з мамою. На новому відео він спостерігає процес підготовки до фестивалю, і ділиться своїми враженнями.

"Я дуже пишаюся мамою. Я бачив зараз мою маму на репетиції, це просто...! Я обов'язково піду на Atlas, тому що я хочу підтримати маму...це буде величезним!", - з посмішкою вимовляє хлопчик на відео.

При цьому помітно, що хлопчик говорить російською з акцентом.

На кадрах можна помітити, як він з цікавістю спостерігає за репетиціями мами, а в якийсь момент не стримує оплесків.

Шанувальники Кароль не змогли пройти повз цього зворушливого відео.

"Як голос змінився", "з десяток разів я переслухав, ось це хлопець молодець, вклала мама в нього душу, він немов мами той вінець", "пташеня прилетіло додому, щоб підтримати маму", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тіна Кароль у вбранні за майже 16 тисяч засвітила інтер'єр свого особняка.

Як повідомляла Politeka, Кароль похвалилася патріотичним "прикидом" сина, який живе в Англії.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль зізналася, як її синові живеться за кордоном.