Певица Тина Кароль показала патриотичный «прикид» своего 12-летнего сына Вениамина
Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Кароль очень близка со своим сыном. Она старается дать мальчику самое лучшее, поэтому образование он получает в Британии.
Как сообщал «24 канал», мальчик получает образование в одном из самых престижных учебных заведений Лондона Repton Preparatory School. Год обучения в такой школе стоит около миллиона гривен. При этом живет мальчик в украинской семье, чтобы находиться в среде земляков.
У себя в Инстаграм Тина нередко публикует фото со своим сыном. В этот раз она поделилась снимком, на котором Вениамин предстал в очень патриотичном виде. Судя по всему, мальчик болел за сборную Украины во время ее игры в 1/8 финала на Евро-2020. Он был одет в спортивный костюм, а сверху повязал украинский шарфик.
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Как известно, сборная Украины выиграла, выборов себе место в четвертьфинале.
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