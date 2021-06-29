Співачка Тіна Кароль впала на зйомках і не змогла продовжити роботу, відео потрапило в мережу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль впала вчасно зйомок. Відео цього моменту з'явилося на одній з фан-сторінок, присвячених зірці.

У ролику видно, що Тіна стояла на роликах під час зйомок і якийсь момент не втрималася і впала на підлогу. Її намагався зловити людина поруч, але, схоже, вона сильно вдарилася колінами під час падіння. Далі показали, як до співачки підійшов хтось зі знімальної групи, але вона заявила, що не буде продовжувати зйомки.

"Я не можу так. Думайте, як дозняти без мене", - каже засмучена артистка в ролику.

Фанати тут же почали обговорювати нове відео з Кароль: "Самій боляче стало", "Блін", "Ну, це нелегка робота, треба думати перед тим як планувати таке", "Аж мені боляче стало".

Нагадаємо, Тіна Кароль після зірваного концерту звернулася до українців у зухвалому образі: "Одна така".

Як повідомляла Politeka, Кароль прикрила декольте напівпрозорою тканиною, розбурхавши образом: "Чорна королева".

Також Politeka писала, Кароль показала своє ставлення до українців, несподівано зупинивши концерт: "Пора розуміти, що ви...".