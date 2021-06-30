Відома співачка Тіна Кароль стала героїнею незвичайної фотосесії в рамках промо до фестивалю Atlas Weekend

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачці Тіні Кароль, опублікували незвичайні фото і відео, на яких зірку можна побачити в спокусливому образі. У короткому змонтованому ролику вона демонструє свої звабливі вигини і кидає млосні погляди в камеру, а на фотографіях показує оригінальні прозорий наряд.

Як видно, перед камерою Тіна з'явилася в спокусливій короткій сукні цікавого фасону і текстури. Наряд красиво підкреслив фігуру зірки, повторюючи всі апетитні вигини стрункого тіла. Її волосся виглядає, як ніби трохи вологі, вони розпущені і розпатлані, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації з Кароль написали: "Любов, яка зносить нам дах, накриє нас 5 і 6 липня на Atlas Weekend". Відзначимо, що фанати зірки також з'ясували подробиці про її вбранні, і те, що сукня коштує 270 доларів (понад 7 тисяч гривень).

Користувачі тут же почали коментувати фото і відео з Тіною: "Ах, ця любов... зносить дах регулярно, і нехай. Прекрасніше почуття немає на світі!", "У мене око смикається, це нормально?", "Занадто нереальна", "Кішка", "Прекрасна королева".

Нагадаємо, Тіна Кароль боляче гримнулася на зйомках, кадри вже в мережі: "Я не можу так...".

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