Співачка Тіна Кароль влаштувала вперше за довгий час вельми пікантну зйомку з пітоном на руках

Українська співачка Тіна Кароль, яка не раз в інтерв'ю заявляла, що пікантні зйомки влаштовувати ніколи не буде і надає це право іншим, приголомшила постом в Instagram. Так, сьогодні зірка викликала фурор серед фанатів і користувачів Instagram.

Справа в тому, що на незвичайній зйомці Тіна зважилася на дійсно нескромний крок – вперше показавши себе без одягу, артистка блищала фігурою з пітоном на руках.

"буде красиво!",- тільки й написала зірка під відео. Причому позувала Тіна максимально природно, на білій підлозі і без будь-якого фону. Мінімум макіяжу, без зачіски і з жовтим пітоном на руках Кароль витівкою перевершила навіть себе.

Як можна помітити, зйомку з пітоном співачка приурочила до прем'єри кліпу на пісню "Красиво", який відбудеться вже завтра.

"Ніченька з новим героєм повертається 😍; це ж ніченька 2.0.🥵❤;- Тіна, ти знімалася оголеною? ні😂; чим старше стають зірки, тим менше на нах одягу)) Синдром бальзаківського віку)?Хоча не сперечаюся що Тіна красуня🔥; як дихати то тепер!?; Ніченька 2? Ні, це краще; Ніченька зі змією??; Ризикуєш репутацією заради чергового кадру; що не зробиш заради популярності...; Коли Дан перетворився на змію? 😁» - зазначають в мережі.

Нагадавши, Тіна Кароль після зірваного концерту звернулася до українців у зухвалому образі:»Одна така".

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