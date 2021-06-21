Украинская певица Тина Кароль рассказала о своем 12-летнес сыне Вениамине

Подробностями отношений с ребенком и своих принципах воспитания певица рассказала в интервью для казахстанского канала KTK TV.

«Навсегда единственный и важный мужчина», - так говорит о сыне Кароль.

Певица рассказала о главных принцыпах своих отношений с ребенком.

«Чтобы он был честным передо мной – это наш главное правило. Чтобы я была ему другом… Он знает, что я мама, но он знает, что я мама только когда он совсем какая-то неуправляшка. В целом, я ему всегда друг. Вот такие у нас с ним отношения», - призналась она.

По словам Кароль, ее часто принимают за сестру Вениамина: «Ему это нравится на самом деле. Даже в школе дети говорят ему, что твоя мама, как твоя сестра. И для меня, что он это чувствует важно в наших отношениях».

Тина отметила, что со временем их отношения меняются.

«Я мягчею. Мякну рядом. Или, как это сказать правильно. В общем, я так уже, плыву возле него», - отметила певица.

Уже несколько лет Вениамин учится и живет в Англии. И это накладывает свой отпечаток.

«Он свободнее. У него нету ограничения психологического нет… Он гибкий. Он очень готовый к импровизации. А мы же готовы к импровизации. Это была моя большая работа над собой, всегда уметь в любой ситуации сориентироваться», - рассказала Кароль.

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