Сын популярной украинской певицы Тины Кароль трогательно поддержал предстоящий проект своей мамы, кадры из закулисья которого появились в сети
В данный момент Кароль готовится впечатлить поклонников зрелищным выступлением на одном из крупнейших европейских фестивалей. А пока певица оттачивает свои номера до безупречности, ее 12-летний сын Вениамин Огир решил поддержать маму. Видео с мальчиком появилось на фан-странице Кароль в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Веня уже давно учится в Великобритании, однако сейчас он приехал в Украину, чтобы побыть рядом с мамой. На новом видео он наблюдает процесс подготовки к фестивалю, и делится своими впечатлениями.
«Я очень горжусь мамой. Я видел сейчас мою маму на репетиции, это просто...! Я обязательно пойду на Atlas, потому что я хочу поддержать маму…Это будет огроменно!», - с улыбкой произносит мальчик на видео.
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При этом заметно, что мальчик говорит по-русски с акцентом.
На кадрах можно заметить, как он с интересом наблюдает за репетициями мамы, а в какой-то момент не сдерживает аплодисментов.
Поклонники Кароль не смогли пройти мимо этого трогательного видео.
«Как голос изменился», «С десяток раз я переслушал, вот это парень молодец, вложила мама в него душу, он словно мамы тот венец», «Птенчик прилетел домой, чтобы поддержать маму», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль в наряде за почти 16 тысяч засветила интерьер своего особняка.
Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась патриотичным "прикидом" сына, который живет в Англии.
Также Politeka писала, что Тина Кароль призналась, как ее сыну живется за границей.