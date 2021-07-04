Сын популярной украинской певицы Тины Кароль трогательно поддержал предстоящий проект своей мамы, кадры из закулисья которого появились в сети

В данный момент Кароль готовится впечатлить поклонников зрелищным выступлением на одном из крупнейших европейских фестивалей. А пока певица оттачивает свои номера до безупречности, ее 12-летний сын Вениамин Огир решил поддержать маму. Видео с мальчиком появилось на фан-странице Кароль в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Веня уже давно учится в Великобритании, однако сейчас он приехал в Украину, чтобы побыть рядом с мамой. На новом видео он наблюдает процесс подготовки к фестивалю, и делится своими впечатлениями.

«Я очень горжусь мамой. Я видел сейчас мою маму на репетиции, это просто...! Я обязательно пойду на Atlas, потому что я хочу поддержать маму…Это будет огроменно!», - с улыбкой произносит мальчик на видео.

При этом заметно, что мальчик говорит по-русски с акцентом.

На кадрах можно заметить, как он с интересом наблюдает за репетициями мамы, а в какой-то момент не сдерживает аплодисментов.

Поклонники Кароль не смогли пройти мимо этого трогательного видео.

«Как голос изменился», «С десяток раз я переслушал, вот это парень молодец, вложила мама в него душу, он словно мамы тот венец», «Птенчик прилетел домой, чтобы поддержать маму», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль в наряде за почти 16 тысяч засветила интерьер своего особняка.

Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась патриотичным "прикидом" сына, который живет в Англии.

Также Politeka писала, что Тина Кароль призналась, как ее сыну живется за границей.