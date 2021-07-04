Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала їх з обранцем щастя, і зізналася, що для неї важливо у відносинах

Як відомо, головний герой 11-го сезону популярного шоу харківський бізнесмен Михайло Заливако зупинив свій вибір на Ганні Богдан. Після закінчення шоу пара залишилася разом і зараз продовжує будувати свої стосунки.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Богдан розповіла, чого чекає від своєї коханої людини.

"Для мене, комфортно тоді, коли з коханою людиною можна бути самою собою, жартувати, дуріти, не боятися висловити свою думку І коли мене щось не влаштовує, мені важливо розуміти що мене почують. І я дуже рада, що Міша саме такий. Більш того, мені дуже подобається яка я з ним", - відверто написала дівчина.

Вона також поділилася спільним фото зі своїм коханим. На знімку вони обидва сидять босяком на сходах в будинку. Анна тепло притискається до Михайла, а на їхніх обличчях грають щасливі посмішки.

Шанувальники тут же відреагували на пост Богдан.

"Радію за вашу пару", "це і є справжнє щастя!", "Красива пара!!! Любові вам на довгі-довгі роки", - пишуть люди.

Нагадаємо, Заливако з "Холостяка" показав, що витворяв з коханою Богдан.

Як повідомляла Politeka, обранець Анни Богдан "Холостяк" Заливако подружився з майбутньою тещею.

Також Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Ганна Богдан розповніла на 16 кілограмів.