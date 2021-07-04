Відома українська співачка і переможниця минулого сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала гламурний пляжний образ на відпочинку з подружкою

Як пише Politeka.net, зірка розповіла про свій щасливий день у новому пості на своїй сторінці в Instagram. Зараз Санта насолоджується відпочинком на курорті далеко від України. Компанію їй склала переможниця конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2014 Анна Андрес.

"Який прекрасний день. З самого ранку йшов дощ, ми приїхали в Сен-Тропе і знову дощ, але як тільки ми зустрілися і сіли за стіл – вийшло сонечко", - написала Дімопулос.

На опублікованих нею фото подруги позують поруч. Для цієї прогулянки Санта вибрала оригінальний білий сарафан з фігурними бретельками, а також незвичайним круглим вирізом на животі. Її образ доповнила солом'яний капелюшок.

Подруга співачки також позувала в сарафані нюдового відтінку і маленькому капелюшку.

Шанувальники Санти прийшли в захват від її поста.

"Які сукні", "такі стильні", "нереальні дівчата", "Санта красуня!", "Найкрасивіші подружки", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" видала секрет своєї досконалої фігури, кадри.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос винесла вердикт колишньому чоловікові.

Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос покинула Україну, забравши майже всю сім'ю.