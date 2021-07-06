Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька розговорилася про свою "погану" поведінку

28-річна зірка стала героїнею програми "Світське життя" з Катею Осадчою та поділилася особистими переживаннями, передає Рoliteka.net.

KAZKA, як відомо, недавно випустила нову пісню "Красива серцем". Ця композиція стала саундтреком до серіалу «Моя улюблена Страшко», адаптації серіального формату родом з Колумбії. У Росії ця теленовела вийшла багато років тому під назвою "Не родись красивою" з Неллі Уваровою в головній ролі.

Зарицька зізналася, що вона обожнювала цей серіал, коли вчилася в школі і не пропускала жодної серії.

"Мені завжди подобалася ця ідея - показати внутрішню красу, і моя історія трохи переплітається з цією темою, тому що я теж така, повненька, дівчинка в цьому жорстокому світі... Це важко", - видихнула Олександра.

Солістка KAZKA розповіла, що теж піддавалася свого часу знущанням з боку оточуючих. Правда, реагувала тоді "неправильно" на те, що відбувається, за що їй зараз навіть соромно.

"Мене буллили за вагу, якусь нестандартну, і я завжди намагалася переводити (стрілки, - ред.) на інших і вказувати на їх недоліки. Це неправильно, так не можна робити, але тоді я не знала, як з цим справлятися, тому відповідала агресією на агресію", - зізналася співачка.

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