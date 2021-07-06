Відомий гуморист Ігор Ласточкін розповів, чи може стати співаком

Як повідомляє Politeka.net, відомий артист і шоумен з "Квартал 95" Ігор Ласточкін побував на вечірці з приводу презентації сольного альбому Володимира Дантеса. Там він дав інтерв'ю Каті Осадчій в програмі" Світське життя", і розповів про свої співочі амбіції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Телеведуча поставила Ігорю питання, Чи не збирається він почати співочу кар'єру, як це роблять багато гумористи. На це шоумен розповів, що слух у нього є, так що в разі чого можливо все.

"Ну я ще в першому класі ходив на хор. так, я на хоровий спів ходив, у мене там є якийсь слух, як мені сказали. Є слух, все нормально. Гумористи йдуть у спів, у вокал, з меркантильних якихось міркувань. Ну там потрібно, виходить, 5-6 пісень написати і все. "Ти бджола, я бджоляр", - в принципі, можна придумати, це без проблем", - жартує ігор.

Також Ласточкін розповів про сина-першокласника, який через карантин змушений був сидіти вдома з мамою. За словами гумориста, дружині доводилося нелегко вдома з дитиною, тоді як він сам просто йшов на роботу.

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