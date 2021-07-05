Дочка співачки Ані Лорак Софія, якій нещодавно виповнилося десять років, похвалилася несподіваними кадрами

Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу завела свій блог в Instagram, і тепер регулярно публікує там нові кадри.

Як передає Politeka.net, в нових сторіс дівчинка розповіла, що разом з мамою і своїм вихованцем Тошею вирушила на відпочинок. Про тата в цей раз вона не згадала.

"Я відлітаю з мамою і зі своєю собакою", - сказала вона.

При цьому, куди саме вони летять дочка артистки не розповіла, а запропонувала фоловерам це вгадати.

"Я дуже рада", - поділилася вона своїми враженнями перед польотом.

Відзначимо, десятирічна дівчинка засвітила "дорослий" манікюр. Довгі нігті Соні були покриті лаками різних кольорів.

Також Соня записала відео вже перебуваючи в літаку. Тошу також взяли в салон, йому довелося їхати в спеціальній сумці.

Відзначимо, звенздную маму в цих сторіс дівчинка не показала.

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