Дочка співачки Ані Лорак Софія, якій нещодавно виповнилося десять років, похвалилася несподіваними кадрами
Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу завела свій блог в Instagram, і тепер регулярно публікує там нові кадри.
Як передає Politeka.net, в нових сторіс дівчинка розповіла, що разом з мамою і своїм вихованцем Тошею вирушила на відпочинок. Про тата в цей раз вона не згадала.
"Я відлітаю з мамою і зі своєю собакою", - сказала вона.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Зливи з градом обрушаться на Україну, термінове попередження ДСНС: які регіони в зоні ризику
Біда з екс-дружиною Пономарьова Мозговою, терміново знадобилася допомога медиків: "Накололи..."
Молода дружина Віктора Павлика після народження дитини раптово вирішила поїхати: "Я ледве витримую..."
Горбунов зібрав Потапа та інших зіркових сусідів у себе вдома: "Щось не густо на столі, не по-українськи"
При цьому, куди саме вони летять дочка артистки не розповіла, а запропонувала фоловерам це вгадати.
"Я дуже рада", - поділилася вона своїми враженнями перед польотом.
Відзначимо, десятирічна дівчинка засвітила "дорослий" манікюр. Довгі нігті Соні були покриті лаками різних кольорів.
Також Соня записала відео вже перебуваючи в літаку. Тошу також взяли в салон, йому довелося їхати в спеціальній сумці.
Відзначимо, звенздную маму в цих сторіс дівчинка не показала.
Нагадаємо, Ані Лорак дала модний урок в костюмі з блискіток: кадри.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в екстра-міні засліпила посмішкою поруч з ефектною подружкою: фото красунь.
Також Politeka писала, що юна дочка Ані Лорак потрапила під критику за неоднозначні відео з розвагами.