Прийомна дочка продюсера і виконавця Олексія Потапенко (Потапа) Наташа Горова показала, як розважається під сильним дощем

Як пише Politeka.net, Наташа Горова є прийомною дочкою Потапа, який її виховував з перших років життя. Доросла Красуня і зараз в хороших відносинах з Олексієм, хоча її мама розійшлася з популярним продюсером. Наташа зараз активно розвиває свій блог в Instagram, ділячись цікавим з фанатами і друзями.

На нових кадрах, які Наташа опублікувала в Instagram, красуня показала, яка сильна злива йшла біля басейну. Після цього дівчина зробила репост мами-Ірини Горової, яка знімала дочку, коли та танцювала під дощем.

"Наташка. Мавпа. Дивись, щоб тебе блискавка не вдарила", - сказала Ірина в ролику.

"Мам, ні", - відповіла Наташа.

На кадрах дівчина була в шортах і білій футболці. Наташа високо підстрибнула, зовсім не переживаючи за зливу.

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