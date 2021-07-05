Українська актриса, екс-"Холостячка" Ксенія Мішина поділилася яскравими кадрами зі зйомки

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актриса показала, як проходила її фотосесія на каменях Коростишівського кар'єру. Спочатку Ксенію фарбували в польових умовах, розклавши косметику в багажнику автомобіля.

"А ви знаєте, що найкрасивіші кадри створюються в польових умовах?",- прокоментувала робочий процес зірка.

Пізніше Мішина показала, як стиліст ходила за нею по п'ятах, щоб привести в порядок її зовнішність.

"А їй все мало...все мене зачісує, прикрашає", - зазначила актриса.

Також Мішина показала шанувальникам, які сміливі і круті кадри з нею вийшли. На одних фото зірка позувала в кофті, під яку не стала надягати нижню білизну. Вона задирала кофтинку, демонструючи свої принади. Актриса позувала на каменях, що додало фото особливого шарму. Пізніше актриса і зовсім опинилася без верхнього одягу, прикривши найпотаємніше руками.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина вразила фігурою в розстебнутій сорочці:"як дівчинка сяє".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина вилаяла Еллерта на вулиці, замахнувшись на нього пакетом: "як дам щас!".

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина показала, що означає "лікуватися" любов'ю.