Українська модель Даша Хлистун, яка народила доньку головному герою "Холостяка-10" Максу Михайлюку, терміново повернулася до занять спортом

Як пише Politeka.net, 25-річна модель почала зустрічатися з Михайлюком практично відразу після закінчення проекту «Холостяк». Практично відразу красуня завагітніла і парочка почала жити разом. Під час вагітності Хлистун набрала чимало зайвих кілограмів, з якими вирішила активно боротися.

В Instagram вона показала, як збирається на тренування.

"Прийшов час прибирати «булочні» наслідки", - відзначила вона.

Пізніше Даша показала, як виглядала до пологів і звернулася до прихильниць, не стримуючи емоцій.

"Дорогі дівчата, жінки! Які пишуть мені в директ про те, що я занадто швидко починаю займатися спортом, що після кс як мінімум півроку потрібно і все таке. Дорогі мої, я роблю так, як вважаю за потрібне. Мій лікар ставив заборону на 2 місяці. Я входжу в спорт максимально акуратно і плавно. І після першого заняття відчуваю себе супер!",- зазначила Хлистун.

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