Відома українська модель Даша Хлистун, перша українська модель стала ангелом Victoria's Secret, показала фігуру після пологів
Як пише Politeka.net, Даша Хлистун є популярною українською моделлю. Красуня вийшла заміж за "Холостяка 10" Макса Михайлюка. 27 квітня дівчина народила первістка-дочку Аріану. Як відомо, Хлистун робили кесарів розтин.
В Instagram Даша вирішила показати, як встигла відновити фігуру після пологів. Дівчина натягнула на себе найменшу сукню, показавшись перед дзеркалом. Красуня вигнулася, вражаючи розкішними вигинами.
"Влізти в найменшу сукню - виконано. У грудях, правда, не зійшлася трохи", - написала Даша Хлистун.
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На другому сторіс Даша вже просто знімала себе в якомусь закладі. Красуня посміхалася і підписала кадри:
"На початку вагітності я ще нічого така була. Поки не прийшли пончики, печиво, хот-доги".
"Не знаю, куди пропав звук. Я відео записувала в кінці серпня минулого року, вже знаючи, що чекаю дитину", - додала Даша.
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