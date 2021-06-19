Главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показал, как успокаивает свою дочку, когда она плачет

Как передает Politeka.net, почти сразу после окончания проекта Макс Михайлюк начал встречаться с моделью Дашей Хлистун. Через месяц Даша забеременела и парочка поженилась. 27 апреля Михайлюк и Хлистун стали родителями. Сейчас пара совместно занимается уходом за новорожденной дочкой. Судя по Инстаграм, Максим берет активное участие в жизни дочки и помогает жене с домашними обязанностями.

В этот раз Михайлюк опубликовал видео с крошечной дочкой, которое снимала его жена. Он пытался успокоить малышку, которая плакала. Михайлюк стал издавать смешные звуки, а также петь песни. Пока папа кривлялся малышка успокаивалась. Сам Михайлюк был в одних трусах.

«Когда надо успокоить Доцю, папа очень предприимчив», - подписал видео Михайлюк.

В комментариях молодому отцу оставили массу приятных слов.

«Мило», «Ой, какие», «Класс», «Как же приятно смотреть на таких отцов», «Огонь!!! Молодец какой!», «Вы просто огонь», «Невероятный папа!», «Какие вы милые, очень красивая семья», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Хлистун показала, как выглядит после бессонных ночей. Макс и Даша решили отучать дочь от сна в их постели. Это была первая ночь, когда малышка не спала с родителями.

Напомним, что "Холостяк" Михайлюк с дочкой на руках показал себя после бессонных ночей: "А глазки какие...".

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как стала выглядеть из-за недосыпов: фото модели.

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк с малышкой на руках обратился к молодым мамочкам: "Чувствую себя...".