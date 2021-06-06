Модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша показала, як стала виглядати після пологів
Як передає Politeka.net, нещодавно в родині головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка і його дружини, моделі Даші Хлистун народилася дочка. Молоді батьки спільними зусиллями піклуються про новонароджену. В Instagram Даша ділиться з шанувальниками відео і новинами про життя з крихіткою.
Хлистун показує реальні будні материнства і не приховує, що стала виглядати гірше через недосипи. На свіжому фото вона сфотографувала себе без макіяжу і фільтрів, засвітивши темні кола під очима. В руках вона тримала доньку.
"Як думаєте, на кого схожа?",- підписала фото Хлистун.
У коментарях шанувальники стали гадати, на кого ж схожа маленька дочка зірок.
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"Мені здається така ж красуня, як і мама", «звичайно ж на тата», «в основному дочки схожі на тата, тому думаю що на Макса», «Тато в постшоу розповів», «на справжню красуню, принцеску. На маму, а посмішки папкіни», - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, до знайомства з Михайлюком Хлистун була затребуваною моделлю і часто працювала за кордоном. Зараз вона присвячує себе материнству, але готується з часом повернутися до улюбленої роботи.
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