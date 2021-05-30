Модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун розповіла про те, як відучує дочку спати в ліжку батьків

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно в родині головного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка і його дружини Даші Хлистун народилася дочка. Молоді батьки не стали приховувати від своїх шанувальників цю радісну новину, а тепер ще й часто діляться в соцмережі знімками, відео та новинами про життя з малятком. Так нещодавно Даша опублікувала в Instagram-сторіс кілька відео, на яких показала себе після безсонної ночі і поділилася досвідом.

Виявилося, що Макс і Даша вирішили відучувати дочку від сну в їх ліжку, і привчати спати в її ліжечку. Це була перша ніч, коли дочка не спала з батьками, і за словами моделі, дитина виспалася, а ось вона ні, бо реагувала на кожен шурхіт і рухи дочки.

"Спати я не змогла сьогодні, тому що сьогодні була перша ніч, коли ми дитину поклали в її ліжечко. Вона то спала добре, а мама не дуже. Мені здавалося, що вона не зможе без мене спати, але вийшло навпаки. Якийсь найменший шурхіт - і я біля ліжечка", - розповіла Даша про свою безсонну ніч.

Треба сказати, що і виглядає вона відповідною – з синцями під очима, з непричесаним волоссям і в розтягнутій сірій футболці. При цьому дівчина мило посміхається, вона в гарному настрої навіть після безсонної ночі.

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