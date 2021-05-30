Модель и супруга "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун рассказала о том, как отучает дочь спать в кровати родителей

Как сообщает Politeka.net, недавно в семье главного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и его супруги Даши Хлистун родилась дочь. Молодые родители не стали скрывать от своих поклонников эту радостную новость, а теперь еще и часто делятся в соцсети снимками, видео и новостями о жизни с малышкой. Так недавно Даша опубликовала в Instagram-сторис несколько видео, на которых показала себя после бессонной ночи и поделилась опытом.

Оказалось, что Макс и Даша решили отучать дочь от сна в их постели, и приучать спать в ее кроватке. Это была первая ночь, когда дочь не спала с родителями, и по словам модели, ребенок выспался, а вот она нет, так как реагировала на каждый шорох и движение дочери.

"Спать я не смогла сегодня, потому что сегодня была первая ночь, когда мы малышку положили в ее кроватку. Она то спала хорошо, а мама не очень. Мне казалось, что она не сможет без меня спать, но получилось наоборот. Какой-то малейший шорох – и я у кроватки", - рассказала Даша о своей бессонной ночи.

Надо сказать, что и выглядит она соответственной – с синяками под глазами, с непричесанными волосами и в растянутой серой футболке. При этом девушка мило улыбается, она в хорошем настроении даже после бессонной ночи.

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