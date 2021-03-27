Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, похвасталась длинными ножками в мини

Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, похвасталась стройными ножками пишет Politeka.net. Звезда с ростом 179 сантиметров просто завораживает красотой, а беременность придала ей некого шарма.

Красотка с мужем отправились на отдых, откуда делится яркими кадрами.

В этот раз Даша предстала в белом мини-платье с глубоким декольте. Модель позировала, стоя в воде возле искусственных фламинго. В руке улыбающаяся звезда держала шарик в виде сердечка.

В посте Хлистун рассказала о своей беременности и том, как уже она с супругом не может дождаться появления крошки.

"Ну, здравствуй 36 неделя 😍 уже на финишной прямой😂 и мне так хочется с тобой встретиться крошка ❤️ роддом выбрали. О нем расскажем обязательно, многие спрашивали) вещички висят в шкафу и ждут уже своего выхода 🙈 мы вроде все подготовили. К самой долгожданной встречи 🥰 с каждым днем сложнее ходить, лежать, поэтому ныть я стала больше и чаще🥲 бедный Макс терпит 💪🏼 и мириться с моим этим состоянием😀 роды у нас планируются - партнерские. А там как пойдет 😂 уже не можем дождаться тебя, наша Ариана👸🏼", - написала модель.

За час публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев:

"Желаю вам легких родов", "Удачи вам, Дашенька 🙏🙏🙏❤", "Красиво очень 😍!!!", "Вы большая умничка )))желаю чтобы малышка скорее появилась и порадовала вашу семью 😍😍😍Любви вам ❤️".

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