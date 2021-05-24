Жена главного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун похвасталась роскошной фигурой

Как пишет Politeka.net, после окончания шоу "Холостяк" Михайлюк расстался с победительницей проекта Дашей Ульяновой. Но долго парень не был один. Практически сразу он познакомился с Дашей. Как призналась красотка, Макс написал ей в Инстаграм. Через месяц после знакомства Дарья забеременела и парочка очень быстро перешла к семейной жизни.

Отметим, что до знакомства с Михайлюком Хлистун работала за границей и строила карьеру в модельном бизнесе. Сейчас модель находится в декретном отпуске.

У себя в сети Даша опубликовала архивный кадр, на котором позировала в миниатюрном блестящем топе и очень короткой юбке. На фото у Хлистун была идеальная фигура.

«@kkar.i не покидает надежда, что мы скоро повторим съёмку», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Через годик! Наслаждайтесь малышкой! Они так быстро растут», «Сильно», «Посты-ностальгия стандартная тема в послеродовой период», «Красотка», «Просто восхищаюсь девочкой! Очень красивая, грациозная и с огромной женской энергией», «Какие ноги», «Вы огонь», «Вау, какая ты красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена "холостяка" Михайлюка показала первое фото своей новорожденной малышки дома: "Счастье выглядит так".

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