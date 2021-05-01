Дружина головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка Даша Хлистун показала себе відразу після виписки з пологового будинку

Кілька днів тому Михайлюк і Хлистун вперше стали батьками. Пологи пішли не за планом і Даші довелося робити кесарів розтин, проте зараз молода мама і її дочка відчувають себе нормально. Їх вже виписали з пологового будинку.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram модель поділилася першим фото з новонародженою, зробленим вже вдома.

На знімку Даша лежить в ліжку, притискаючи до себе зовсім маленьку дочку. Модель виглядає досить втомленою, проте щасливо посміхається, заплющивши очі від радості.

"Вдома", - коротко і ємко підписала знімок красуня.

Її підписники засипали Дашу коментарями з привітаннями.

"Мої дівчатка", "Мілота", "вітаю вас!", "Щастя виглядає так", "Будьте здорові!", "Люблю", "які милі. Дашенька сили! терпіння і мудрості в правильному вихованні малятка", "Милота неймовірна", "це таке щастя!!!! Вітаємо", "Ооо, маленькі, гарненькі", "Вітаємо з таким золотом", "краще фото", "Будьте здоровенькими", - пишуть люди під фото.

Відзначимо, що батьки поки не оголошували імені своєї дочки.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.

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