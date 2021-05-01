Жена главного героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка Даша Хлистун показала себя сразу после выписки из роддома
Несколько дней назад Михайлюк и Хлистун впервые стали родителями. Роды пошли не по плану и Даше пришлось делать кесарево сечение, однако сейчас молодая мама и ее дочка чувствуют себя нормально. Их уже выписали из роддома.
Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм модель поделилась первым фото с новорожденной, сделанным уже дома.
На снимке Даша лежит в кровати, прижимая к себе совсем маленькую дочку. Модель выглядит довольно уставшей, однако счастливо улыбается, зажмурив глаза от радости.
«Дома», - коротко и емко подписала снимок красотка.
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Ее подписчики засыпали Дашу комментариями с поздравлениями.
«Мои девочки», «Милота», «Поздравляю вас!», «Счастье выглядит так», «Будьте здоровы!», «Люблю», «Какие милые. Дашенька силы! терпения и мудрости в правильном воспитании малышки», «Милота неимоверная», «Это такое счастье!!!! Поздравляем», «Ооо, маленькие, хорошенькие», «Поздравляем с таким золотом», «Лучшее фото», «Будьте здоровенькими», - пишут люди под фото.
Отметим, что родители пока не объявляли имени своей дочери.
Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала себя после родов, все пошло не по плану: "Это кошмар".
Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк пришел в роддом, поразив сюрпризом для жены и дочери: "Теперь у меня...".
Также Politeka писала, что жене экс-холостяка Михайлюка пришлось делать кесарево, фото из больницы: "Случилось, как случилось".