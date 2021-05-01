Жена "Холостяка-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун рассказала, как чувствует себя после родов и что во время родов пришлось эктренно делать кесарево сечение, хотя планировались партнерские роды

Как передает Politeka.net, женщина опубликовала трогательные Stories в своем микроблоге в Іnstagram. На фото Даша лежит в больничной кровати и рассказывает, как плохо себя чувствует после того, как ей экстренно сделали кесарево сечение. Девушке колят обезбаливающее.

"Доброй ночи, мне вкололи обезбаливающее, потому что это кошмар какой-то. Я не знаю, читаю ваши комментарии, что кесарево у них прошло, проснулись и все класно. Не знаю, как это - тебя разрезали, а потом ты проснулся как новый? Мне не с чем сравнить...", - сказала молодая мама, показав в кроватке рядом спящую доченьку, мило назвав ее "бубочкой".

Уже три дня молодые родители наслаждаются новой жизнью в новом статусе.

"Да, планировали мы все иначе. Партнёрские роды, естественным путём. Но, случилось как случилось. И знаете, Макс такой молодец! Я видела как он переживал но как он держался и поддерживал меня.Самый лучший!!!🥺 Так же, мне очень повезло с врачем в Адонис супер женщина, профессионал своего дела. И самый крутой анестезиолог)) который включал песни, умудрялся меня смешить в таком то состоянии 😅 человеческое спасибо Вам🙏🏼❤️ а процесс восстановления у меня конечно сложный, но терпимый", - написала вчера Даша.

Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.

Макс Михайлюк был главным героем шоу «Холостяк-10».

Напомним, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые показал дочь от известной модели: "Папа всегда будет рядом".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" без белья впечатлила дерзким образом на подиуме: "Роковой агент ФБР".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк в ожидании главного события в жизни перепутал дни недели: "Макс, сегодня суббота".