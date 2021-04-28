У "Холостяка-10" Макса Михайлюка родилась дочь, они вмесе с женой Дашей Хлистун принимают поздравления с рождением ребенка

Как передает Politeka.net, мужчина с роддома опубликовал снимок в своем микроблоге в Іnstagram. На фото запечатлен Макс и младенец, который лежит у папы на груди совсем голый, в одной шапочке. Макс тоже в медицинской шапоче. На другом фото бывший холостяк показал, как целует свою жену Дашу, которая лежит в родовом кресле - уставшая, но счастливая.

«Моя маленькая, папа всегда будет рядом❤️ Дашуля ты мой Герой🙏🏼💪🏼❤️ 27.04.2021 👶❤️», - написал он.

Молодые родители принимают поздравления с пополнением в семье. Стоит отметить, что поздравили ребят причастные к шоу "Холостяк" - победительница одного из сезонов Даша Квиткова, которая скоро тоже станет мамой и жена ведущего шоу Кристина Решетник.

"🥺🙏🏻🤍 Божечки! Ребята! От всего сердца поздравляю 🙏🏻".

"Урааааааа❤️❤️❤️❤️ поздравляем, дорогие с рождением принцессы! Здоровья крепкого и любви вашей семье 😍😍😍".

"Поздравляем!!!!😍 Чтоб росла большая, здоровенькая, и счастливая ☝️".

"Поздравляю😍кесарили?".

Поклонники также отметили по залу, что скорее всего Дашу кесарили, поэтому и ребенка первым положили папе на грудь.

Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.

Макс Михайлюк был главным героем шоу «Холостяк-10».

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