Жена "Холостяка-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун родила ему дочь и призналась, что во время родов пришлось эктренно делать кесарево сечение
Как передает Politeka.net, женщина опубликовала трогательный снимок в своем микроблоге в Іnstagram. На фото бывший холостяк целует свою жену Дашу, которая лежит в родовом кресле - уставшая, но счастливая. Как оказалось, женщине экстренно сделали кесарево сечение.
"Уже два дня как мы родители самой красивой и улыбчивой девочки❤️🥺 Как многие уже догадались, у меня было кс. Да, планировали мы все иначе. Партнёрские роды, естественным путём. Но, случилось как случилось. И знаете, Макс такой молодец! Я видела как он переживал но как он держался и поддерживал меня.Самый лучший!!!🥺 Так же, мне очень повезло с врачем в Адонис супер женщина, профессионал своего дела. И самый крутой анестезиолог)) который включал песни, умудрялся меня смешить в таком то состоянии 😅 человеческое спасибо Вам🙏🏼❤️ а процесс восстановления у меня конечно сложный, но терпимый. Главное что моя бубочка теперь сопит рядом🥰", - написала она.
Поклонники также отметили по залу, что скорее всего Дашу кесарили, поэтому и ребенка первым положили папе на грудь.
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Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.
Макс Михайлюк был главным героем шоу «Холостяк-10».
Напомним, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые показал дочь от известной модели: "Папа всегда будет рядом".
Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" без белья впечатлила дерзким образом на подиуме: "Роковой агент ФБР".
Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк в ожидании главного события в жизни перепутал дни недели: "Макс, сегодня суббота".