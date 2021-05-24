Модель і дружина" Холостяка " Макса Михайлюка Даша розповіла про те, як приводить себе у форму після пологів

Дарина Хлистун встигла прославитися в якості моделі і не раз брала участь на модних показах, підкорюючи природністю. Дівчина не приховує, що раніше робила губи і не соромиться про це говорити. Також вона нещодавно розповіла, як приводить себе у форму після народження дочки.

"Що ти їси для того, щоб схуднути?"- запитує один з шанувальників. Модель чесно відповіла, що дієту собі не вибирала, вона харчується так, як буде корисно для дитини, адже годує дочка сама: «це вівсянка або на воді, або на кокосовому молоці. Дуже рідко гречка. Іноді омлет, індичка, риба. Сирники, іноді тост з авокадо і курячий бульйон".

"Скільки кг ти скинула після пологів?"- також запитує фанат Даші. Дівчина зізналася, що після пологів на ваги не ставала, але: «Думаю, що 10 кг вже скинула, ще стільки ж потрібно».

Також не обійшлося без питання про відновлення після народження дочки:

"Поки ніяк себе у форму не привожу. Крім того, що не їм вже все те, що їла раніше. Мені заборонили два місяці займатися спортом. Але я планую потроху починати вже», - розповіла модель.

Нагадаємо, з самого початку Михайлюк постійно проводить час з донькою і час від часу ділиться сімейними фото в Instagram. У новому пості він показав їх спільну прогулянку.

Так, на нових знімках Макс гуляє по вулиці з коляскою. При цьому, він щасливо посміхається, дивлячись на свою дочку. Екс-холостяк зізнався, що мріяв саме про такі прогулянки. Судячи з його вигляду, зараз він дійсно щасливий.

"ТАТО гордо прогулюється по райончику з коляскою. Давно я про це мріяв», - написав Михайлюк.

Нагадавши, дружина "Холостяка" Михайлюка відверто розповіла, як він вдало " підкотив "до неї рік тому:" як бачите...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Михайлюк показав, як маленька дочка робить його щасливим: "очі аж світяться".

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