Бывший участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк в роли молодого отца не перестает радовать своих поклонников
Как пишет Politeka.net, 27 апреля модель Даша Хлистун родила мужчине дочку Ариану. Молодые родители стараются делить обязанности и вместе ухаживают за новорожденной. Как известно, Даша и Макс вместе всего год. За это время они успели пожениться и завести ребенка. Впрочем, судя по фото и сторис пары в Инстаграм, они очень счастливы вдвоем.
На свежих сторис уставший Михайлюк рассказал, как поддерживает и помогает своей молодой жене справляться с новой ролью. Он сидел в машине, пока Даша отправилась на маникюр. Мужчина пожаловался, что последние три ночи дались их семье тяжело, потому что дочка плохо спала.
«У нашей мамы сегодня праздник. Мы приехали на ногти. У мамы есть немножко своего времени. Посмотрим, на сколько хватит. Ну и я далеко не отъезжаю. От груди далеко уезжать нельзя. Сегодня ночью нам раздавала. И так последние три ночи. Так и живем», - отметил Макс, который выглядел очень замученным.
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Стоит отметить, что в комментариях под постами у Михайлюка не перестают удивляться тому, каким чутким мужем и отцом он стал.
Напомним, что "Холостяк" Михайлюк похвастался идеальной семьей с красоткой-моделью и дочерью: "О, какой волосатик".
А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка откровенно рассказала, как он удачно "подкатил" к ней год назад: "Как видите...".
Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк показал, как маленькая дочь делает его счастливым: "Глаза аж светятся".